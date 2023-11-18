Giriş Tarihi: 18.11.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 19:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasasına tam 30 milyon Euro girecek! Taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oldukça başarılı performanslar sergiledi. Milli ara öncesi puan kayıpları yaşasa da araya lider girmeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda da zirvedeki yerini koruyor. İsmail Kartal ile birlikte sarı-lacivertli formayla performansını üst seviyeye çıkaran birçok yıldız oyuncu için de dünyanın önemli takımları devreye girdi. Devre arasında birçok teklif gelmesi beklenen Fenerbahçe, yıldız oyuncudan en az 30 milyon Euro kazanacak. İşte son dakika haberinin detayları…