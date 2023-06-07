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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…
Giriş Tarihi: 07.06.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 22:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de büyük umutlarla takımın başına getirilen Jorge Jesus, 2022-2023 sezonuna flaş bir başlangıç yapmıştı. Portekizli çalıştırıcıyla ilk haftalarda oldukça dikkat çeken sonuçlar alan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasından sonra kademeli olarak düşüş yaşadı. Bununla birlikte liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamladı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile devam etmeyeceği söylenirken, yerine gelecek teknik direktörü de duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli kulüp, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…

Sezona oldukça etkileyici başlayan Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında beklentilerin üzerinde bir futbol sergileyerek taraftarını şampiyonluğa inandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…

Dünya Kupası arasına kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Fenerbahçe, daha sonra yaşadığı düşüşle büyük bir şok yarattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…

Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'a kaptırdıktan sonra bir daha liderlik koltuğuna oturamayan Kanarya, sezonu ikinci tamamladı.

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