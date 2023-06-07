Giriş Tarihi: 07.06.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 22:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Dünya devinden ayrılıp İstanbul’a geliyor: İşte Jorge Jesus’un yerine gelecek isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de büyük umutlarla takımın başına getirilen Jorge Jesus, 2022-2023 sezonuna flaş bir başlangıç yapmıştı. Portekizli çalıştırıcıyla ilk haftalarda oldukça dikkat çeken sonuçlar alan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasından sonra kademeli olarak düşüş yaşadı. Bununla birlikte liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamladı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile devam etmeyeceği söylenirken, yerine gelecek teknik direktörü de duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…