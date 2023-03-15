Giriş Tarihi: 15.03.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 23:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekipte fırtına gibi başlamıştı. Süper Lig'in ilk haftalarında gösterdiği performansla takdir toplayan Jesus, taraftarın da güvenini kazanmayı başardı. Ancak daha sonra yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla sezon sonu takımdan ayrılacağını sinyalini veren Jesus, Fenerbahçe'de yeni planlara sebep verdi. Sarı-lacivertli yönetim, Jorge Jesus sonrası takımın başına getireceği ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…