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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…
Giriş Tarihi: 15.03.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 23:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekipte fırtına gibi başlamıştı. Süper Lig'in ilk haftalarında gösterdiği performansla takdir toplayan Jesus, taraftarın da güvenini kazanmayı başardı. Ancak daha sonra yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla sezon sonu takımdan ayrılacağını sinyalini veren Jesus, Fenerbahçe'de yeni planlara sebep verdi. Sarı-lacivertli yönetim, Jorge Jesus sonrası takımın başına getireceği ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile ligi ikinci sırada tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…

İsmail Kartal ile yeni sezona başlamayı tercih etmeyen Fenerbahçe, takımı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…

Avrupa futbolunun önemli teknik direktörlerinden birisi olan Jesus, Kanarya'daki kariyerine de oldukça iddialı başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…

Taraftarını şampiyonluğa inandırmayı başaran Jorge Jesus, Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da takdirleri topladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…

Ancak ilerleyen haftalarda Jorge Jesus'un ayrılacağı yönünde değerlendirilen açıklamaları, Fenerbahçe taraftarının da kafasını karıştırdı.

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