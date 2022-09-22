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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…
Giriş Tarihi: 22.09.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 18:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon Süper Lig'de yeni kadrosuyla iyi sonuçlar almayı başaran Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde dikkatleri çekiyor. Kadrosunun büyük bir kısmını yenileyen sarı-lacivertliler, Avrupa ve Türkiye'de oynadığı futbolla taraftarını memnun etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Miha Zajc, Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Slovenyalı orta saha, milli takım kampında bu durumdan şikayetçi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, bu sezona oldukça iddialı bir başlangıç yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…

Jorge Jesus yönetiminde tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ligin ilk 7 haftasında iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, taraftarını memnun eden bir performans sergiledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…

Kanarya'da süresi azalan oyuncular da olurken, bunlardan biri geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Miha Zajc oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…

Geçtiğimiz sezon sergilediği skorer performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan Sloven futbolcu, Jesus'un gelişiyle birlikte kesik yedi.

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