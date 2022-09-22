Giriş Tarihi: 22.09.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 18:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Miha Zajc’dan Jorge Jesus’a olay gönderme! Şikayetçi oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon Süper Lig'de yeni kadrosuyla iyi sonuçlar almayı başaran Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde dikkatleri çekiyor. Kadrosunun büyük bir kısmını yenileyen sarı-lacivertliler, Avrupa ve Türkiye'de oynadığı futbolla taraftarını memnun etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Miha Zajc, Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Slovenyalı orta saha, milli takım kampında bu durumdan şikayetçi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…