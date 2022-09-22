Giriş Tarihi: 22.09.2022 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
15:23
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Vitor Pereira'nın hediyesiydi Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, rakiplerine adeta sahayı dar ediyor. Vitor Pereira döneminde takıma transfer edilen, Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Avrupa'nın zirvesine çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...