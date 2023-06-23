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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig'i sallayacak transferler...
Giriş Tarihi: 23.06.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 12:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig'i sallayacak transferler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinden sonra durmak bilmeyen sarı-lacivertli takım, 4 yıldızı daha transfer etmek için harekete geçti. İşte Süper Lig'i sallayacak olan yıldızı oyuncular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig’i sallayacak transferler...

üper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme turunda mücadele verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig’i sallayacak transferler...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig’i sallayacak transferler...

MAÇLARIN TARİHLERİ AÇIKLANDI

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig’i sallayacak transferler...

İLK TRANSFER RYAN KENT

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer dönemine hızlı giren sarı-laciverli takım ilk transfer olarak İngiliz oyuncu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig’i sallayacak transferler...

DZEKO'DAN 2 YILLIK İMZA

Hücum bölgesini daha da güçlendiren Fenerbahçe, dünya yıldızı Boşnak oyuncu Edin Dzeko'yu da dün kadrosuna kattığını açıkladı. Inter'le sözleşmesi sona eren Dzeko, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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