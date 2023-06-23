Giriş Tarihi: 23.06.2023 12:03
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
12:10
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig'i sallayacak transferler...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinden sonra durmak bilmeyen sarı-lacivertli takım, 4 yıldızı daha transfer etmek için harekete geçti. İşte Süper Lig'i sallayacak olan yıldızı oyuncular...