DZEKO'DAN 2 YILLIK İMZA

Hücum bölgesini daha da güçlendiren Fenerbahçe, dünya yıldızı Boşnak oyuncu Edin Dzeko'yu da dün kadrosuna kattığını açıkladı. Inter'le sözleşmesi sona eren Dzeko, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.