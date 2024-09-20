Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi
Giriş Tarihi: 20.09.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, yaz boyunca transferlerle birlikte oldukça güçlü bir kadro kurdu. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kanarya, hafta sonunda oynanacak olan dev derbiye de formda bir şekilde geliyor. Bu sırada transfer çalışmalarını da sürdüren Kanarya, 65 milyonluk golcü listesine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe, yeni sezona da şampiyonluk hedefliyle başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi

Dünyaca ünlü Teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte kadrosunu da bir hayli güçlendiren Kanarya, flaş transferlere imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi

Şu ana kadar ligde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak derbiye konsantre oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi

Yaz transfer döneminde En-Nesyri, Maximin, Amrabat ve Kostic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Kanarya, devre arasının ilk hedefini de belirledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA