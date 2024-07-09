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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 09.07.2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 18:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde tam gaz devam eden Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Şu ana kadar yalnızca Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan sarı-lacivertliler, satılacak oyunculardan da oldukça önemli gelirler bekliyor. Özellikle EURO 2024'te performansını katlayan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den 30 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama transfer yapabilir. Bu sırada Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı beklenirken sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho ile hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör ile şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Önemli kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklara 30 milyon Euro'dan başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim takımdan ayrılabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'de performansını arttıran bir diğer isim olan Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilere teklif getirdi.

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