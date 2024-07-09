Giriş Tarihi: 09.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
18:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor! Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde tam gaz devam eden Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Şu ana kadar yalnızca Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan sarı-lacivertliler, satılacak oyunculardan da oldukça önemli gelirler bekliyor. Özellikle EURO 2024'te performansını katlayan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den 30 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama transfer yapabilir. Bu sırada Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı beklenirken sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…