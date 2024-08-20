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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:36

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündemde olan sarı-lacivertli ekipte bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. Fenerbahçe, yıldız oyuncu için yapılan teklife her ne kadar sıcak bakmasa da yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi düşünecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho ile başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluk hedefleyen Kanarya, ligin ilk iki maçında 4 puan topladı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de 2. Eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Lugano eşleşmesinin galibi olurken 3. Eleme turunda organizasyona veda etti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Lille ile oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçta 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Bu sırada transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündeme geldi.

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