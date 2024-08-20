Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
16:36
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündemde olan sarı-lacivertli ekipte bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. Fenerbahçe, yıldız oyuncu için yapılan teklife her ne kadar sıcak bakmasa da yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi düşünecek. İşte son dakika haberinin detayları…