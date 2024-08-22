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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:18

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligde ilk maçını Adana Demirspor'a karşı oynadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci maçında Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı. Bu sırada Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı da gündemde. Son gelen haberlere göre ise genç futbolcunun neden ayrılmak istediğiyle alakalı flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci maçında Göztepe ile berabere kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…

Sezonun üçüncü haftasında ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak olan sarı-lacivertli ekip, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Kanarya, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…

Bu sırada flaş transfer gelişmeleri de yaşayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündemde.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…

Milli futbolcuyla birçok takım ilgilenirken kısa süre içerisinde İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a imza atması bekleniyor.

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