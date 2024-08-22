SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…

Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:18
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligde ilk maçını Adana Demirspor'a karşı oynadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci maçında Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı. Bu sırada Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı da gündemde. Son gelen haberlere göre ise genç futbolcunun neden ayrılmak istediğiyle alakalı flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…