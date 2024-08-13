Giriş Tarihi: 13.08.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
19:51
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu'nun olası transferiyle ilgili görüşmelerini sürüyor. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız futbolcu, transfer olmak istediği takımı seçti. İşte son dakika haberinin detayları…