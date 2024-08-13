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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:51

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu'nun olası transferiyle ilgili görüşmelerini sürüyor. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız futbolcu, transfer olmak istediği takımı seçti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i mağlup ederek play-off turuna kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, flaş transfer gelişmeleri yaşıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...

Performansıyla adından söz ettiren bir oyuncu haline gelen milli futbolcu, her an sarı-lacivertli ekipten ayrılabilir.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...

Dünya devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istediği takım belli oldu! Fenerbahçe’ye veda ediyor...

İngiltere'ye transferi bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp Brighton oldu.

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