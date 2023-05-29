Giriş Tarihi: 29.05.2023 21:52 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 21:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarın sevgilisi ayrılıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek para…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin son 2 haftasına Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giriyor. Rakibinin puan kaybını bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanacak derbide şampiyonluğu kazanma planları yapıyor. Bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu sürprizi yaşanıyor. Jorge Jesus yönetiminde yıldızı parlayan milli futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…