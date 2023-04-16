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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…
Giriş Tarihi: 16.04.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:53

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sıradaki yerini koruyor. Rakibiyle birlikte şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, zirve hesapları yapıyor. Ligde son olarak Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sırada Fenerbahçe için sezonun yıldız ismi olan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte lige oldukça flaş bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, uzun bir süre boyunca liderlik koltuğunda oturdu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…

Dünya Kupası arasından sonra düşüş yaşayan Fenerbahçe, zirveyi rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…

66 puanla lider Galatasaray'ın ardında 60 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, şampiyonluk hesaplarını yapıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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