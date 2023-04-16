Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sıradaki yerini koruyor. Rakibiyle birlikte şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, zirve hesapları yapıyor. Ligde son olarak Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sırada Fenerbahçe için sezonun yıldız ismi olan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…