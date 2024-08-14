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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! "Ürkek Fenerbahçe'yi..."
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! "Ürkek Fenerbahçe'yi..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak adına 3. eleme turunda Lille ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında 1-1 beraberek kaldı ve Devler Ligi'nde veda etti. Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa basını da Fenerbahçe-Lille maçı sonrası çok çarpıcı başlıklarla gündemine taşıdı. İşte o manşetler...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! Ürkek Fenerbahçe’yi...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille'e elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! Ürkek Fenerbahçe’yi...

Sarı-lacivertliler net pozisyonları değerlendiremediği maçın 90+1'inci dakikasında Bafode Diakite'nin kendi kalesini attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikalarında da net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe olsa da Lille, 118'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Jonathan David, fileleri sarsınca Fransız ekibi play-off turuna yükseldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! Ürkek Fenerbahçe’yi...

2 şutu direkten dönen Fenerbahçe, rakip kalecinin üstün kurtarışları sonrası rakibine tur için üstünlük sağlayamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe-Lille maçı sonrası Avrupa basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İşte öne çıkan çarpıcı başlık...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! Ürkek Fenerbahçe’yi...

DAILY MIRROR: YİNE AYNI REPLİK

"Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Lille'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından maç sonrası meşhur "eğer konuşursam" repliğini tekrarladı. Bu yenilgi Mourinho'nun bir yıl daha Avrupa Ligi futboluyla yetinmek zorunda kalacağı anlamına geliyor çünkü kendisi ve Fenerbahçe takımı erken hayal kırıklığına uğradı. Özel Biri'nin karardan dolayı üzgün olduğu açıktı ve bunu maç bitiminde kendi üslubuyla dile getirdi."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! Ürkek Fenerbahçe’yi...

MAIS FUTEBOL (PORTEKİZ): ACI ÇEKİYOR

Mourinho son dakikalarda acı çekiyor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalıyor. Portekizli teknik adam 3. ön eleme turunda Lille'e yenilerek Avrupa Ligi'ne düştü.

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