Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:20
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fransızlardan Fenerbahçe için flaş sözler! "Ürkek Fenerbahçe'yi..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak adına 3. eleme turunda Lille ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında 1-1 beraberek kaldı ve Devler Ligi'nde veda etti. Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa basını da Fenerbahçe-Lille maçı sonrası çok çarpıcı başlıklarla gündemine taşıdı. İşte o manşetler...