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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…
Giriş Tarihi: 04.01.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 20:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışına girdi. 17. hafta itibarıyla maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Kanarya, hafta sonu oynanacak derbiyi de kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın gündeminde kalan dünyaca ünlü yıldız için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte yoluna devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…

Lige fırtına gibi başlayan Kanarya, 17. haftada oynanan Antalyaspor maçını da kazanarak 36 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…

Hafta sonu oynanacak derbiye moralli şekilde hazırlanan Fenerbahçe, dev maçı da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…

Öte yandan transfer için de çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, yaz aylarında Galatasaray ile de adı geçen dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…

İspanyol Defensa Central'den Borja Diaz'ın haberine göre; Fenerbahçe, Eden Hazard'ı devre arasında transfer ederek sezonun ikinci yarısında oynatmak istiyor.

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