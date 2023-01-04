Giriş Tarihi: 04.01.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 20:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Fenerbahçe imzayı attırıyor! Yılın transferini İspanyollar duyurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışına girdi. 17. hafta itibarıyla maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Kanarya, hafta sonu oynanacak derbiyi de kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın gündeminde kalan dünyaca ünlü yıldız için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…