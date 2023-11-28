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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Süper Lig'de ortalığı karıştıracak transfer...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 20:53

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Süper Lig'de ortalığı karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 13 hafta sonunda 34 puana ulaştı. Milli ara dönüşünün ardından Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek liderliği yeniden alan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadeleye konsantre oldu. Bu sırada ara transfer döneminin hazırlıklarına da başlayan Kanarya, Galatasaray'ın sezon başında peşinden koştuğu genç yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu yıl taraftarını memnun etmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer...

Sezon başında göreve İsmail Kartal'ı göreve getirerek yola çıkan sarı-lacivertli ekip, üst üste galibiyetlerle sezona başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer...

Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde uzun yıllardır süre gelen şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kanarya, ligde lider konumda bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer...

Son olarak milli ara dönüşü oynadığı Fatih Karagümrük maçını da 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 34 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de lider şekilde yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da finale kadar ilerlemeyi hedefliyor.

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