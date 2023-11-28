Giriş Tarihi: 28.11.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 20:53

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Süper Lig'de ortalığı karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 13 hafta sonunda 34 puana ulaştı. Milli ara dönüşünün ardından Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek liderliği yeniden alan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadeleye konsantre oldu. Bu sırada ara transfer döneminin hazırlıklarına da başlayan Kanarya, Galatasaray'ın sezon başında peşinden koştuğu genç yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…