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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…
Giriş Tarihi: 07.05.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 21:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte 68 puana ulaştı. Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Galatasaray ise yarın akşam Başakşehir ile karşılaşacak. Öte yandan Giresunspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Çotanak Stadyumu bir anda karıştı. Futbolcular ve yedek kulübeleri birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…

Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ile geldi. Giresunspor'un golünü 68. dakikada Rijad Bajic attı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Lider Galatasaray'a 1 puan yaklaşan sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle maç fazlası olmasına rağmen puanını eşitleme fırsatını değerlendiremedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…

İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkan Giresunspor ise 28 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu arttırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…

Fenerbahçe, ligin gelecek haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Hatayspor ile oynayacağı için haftayı BAY geçecek doğrudan 3 puanı alacak.

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