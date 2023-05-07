Giriş Tarihi: 07.05.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 21:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresun’da saha bir anda karıştı! Fenerbahçe maçı sona erdikten sonra çalan şarkı futbolcuları çılgına çevirdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte 68 puana ulaştı. Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Galatasaray ise yarın akşam Başakşehir ile karşılaşacak. Öte yandan Giresunspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Çotanak Stadyumu bir anda karıştı. Futbolcular ve yedek kulübeleri birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları…