Giriş Tarihi: 19.03.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 20:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Corendon Alanyaspor'a karşı deplasmanda galibiyet almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kaybettiği hafta puan farkını azaltmanın peşinde. Ancak zorlu mücadelenin 4. dakikasında Alanyaspor şok bir golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Yenilen golün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada iki yıldız isme sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…