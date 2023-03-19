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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…
Giriş Tarihi: 19.03.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 20:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Corendon Alanyaspor'a karşı deplasmanda galibiyet almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kaybettiği hafta puan farkını azaltmanın peşinde. Ancak zorlu mücadelenin 4. dakikasında Alanyaspor şok bir golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Yenilen golün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada iki yıldız isme sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu sezon ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…

Sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu haftada Alanyaspor karşısında galibiyet alarak puan farkını azaltmak isteyen Fenerbahçe, maçta geriye düştü.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…

JESUS 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sevilla maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Sevilla mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Aziz, Szalai, Zacj, Arda Güler ve Batshuayi yer almadı. Bu isimlerin yerine Gustavo, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ilk 11'de oynadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Golden sonra sosyal medya yangın yerine döndü! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki yıldız isme tepki yağdı…

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına Altay Bayındır, Gustavo, Samet Akaydın, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Valencia 11'i ile çıktı.

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