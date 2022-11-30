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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…
Giriş Tarihi: 30.11.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 21:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, liglere verilen bu uzun arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçını İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın önüne geçen olay ise Joao Pedro'nun ağır sakatlığı oldu. Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda kendisini yerde bulan Pedro, acı içinde sahadan sedyeyle ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Dünya Kupası arasına 29 puanla lider giren Fenerbahçe, bu uzun arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…

Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçını LaLiga ekibi Rayo Vallecano ile oynayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…

Karşılaşmanın 22. dakikasında Trejo'nun golüyle maçta 1-0 öne geçen konuk ekip, bu üstünlüğü maçın büyük bir bölümünde korudu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…

İkinci yarıya daha farklı ve baskılı başlayan Fenerbahçe, 71. dakikada kazanılan penaltıyla skoru eşitledi. Sarı-lacivertlilerin beraberlik golünü Osayi-Samuel kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…

Bu golün ardından kısa bir süre sonra galibiyet golünü de atan Fenerbahçe, 76. dakikada Joshua King ile 2-1 öne geçti.

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