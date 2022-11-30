Giriş Tarihi: 30.11.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 21:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gözyaşları içinde sahayı terk etti! Fenerbahçe’nin yıldızı Joao Pedro acı içinde yerde kaldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, liglere verilen bu uzun arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçını İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın önüne geçen olay ise Joao Pedro'nun ağır sakatlığı oldu. Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda kendisini yerde bulan Pedro, acı içinde sahadan sedyeyle ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları…