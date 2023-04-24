Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın kaybettiği haftada 2 kez öne geçmesine rağmen puan kaybeden sarı-lacivertli ekip, liderle arasındaki puan farkını indiremedi. Mücadeleye damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oldu. Attığı gollerle ve gösterdiği performansla takdirleri toplayan Arda Güler, öyle şeyler yaptı ki taraftarları bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte son dakika haberleri…