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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…
Giriş Tarihi: 24.04.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 22:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın kaybettiği haftada 2 kez öne geçmesine rağmen puan kaybeden sarı-lacivertli ekip, liderle arasındaki puan farkını indiremedi. Mücadeleye damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oldu. Attığı gollerle ve gösterdiği performansla takdirleri toplayan Arda Güler, öyle şeyler yaptı ki taraftarları bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte son dakika haberleri…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de nefes kesen maçlar devam ediyor. Son düzlüğe girilen ligde oynanan maçların heyecanı da giderek artıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…

Ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele, 3-3 sona erdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…

Tam 6 golün atıldığı müthiş karşılaşmanın sonucunda 1 puanı cebine koyan Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını indirmeyi başaramadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…

FENERBAHÇE'DE TAM 7 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Herkes ağzı açık izledi! Kadıköy’de Arda Güler şovu: İstanbulspor maçında kendine yine hayran bıraktı…

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique İstanbulspor'a karşı forma giyemedi.

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