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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…
Giriş Tarihi: 25.04.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 17:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında flaş sonuçlar almıştı. İlk 10 hafta aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren ve taraftarlarını şampiyonluğa inandıran sarı-lacivertliler, ligin bitimine kısa süre kala büyük bir çöküş yaşadı. Son olarak İstanbulspor karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Kanarya, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puan farkını indirme şansını tepti. Karşılaşma sonunda Jorge Jesus ve taraftarlar arasında gerginlik yaşanırken Mert Hakan Yandaş'ın olay tepkisi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, 3-3 beraberlikle sahadan ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıramadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…

Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…

İÇ SAHADA 23 GOL YEDİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda en çok gol yiyen takımlardan oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…

Ligde 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe iç saha maçlarında kalesinde 23 gol gördü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…

JESUS TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ardından tepkilerin odağındaki isim oldu.

SON DAKİKA