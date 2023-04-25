Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’ın olay tepkisi ortaya çıktı! Hocası Jorge Jesus’a döndü ve…

Giriş Tarihi: 25.04.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 17:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında flaş sonuçlar almıştı. İlk 10 hafta aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren ve taraftarlarını şampiyonluğa inandıran sarı-lacivertliler, ligin bitimine kısa süre kala büyük bir çöküş yaşadı. Son olarak İstanbulspor karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Kanarya, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puan farkını indirme şansını tepti. Karşılaşma sonunda Jorge Jesus ve taraftarlar arasında gerginlik yaşanırken Mert Hakan Yandaş'ın olay tepkisi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…