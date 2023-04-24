Giriş Tarihi: 24.04.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 23:37

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, nefesleri kesen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada 2 kez öne geçen sarı-lacivertli ekip, bu üstünlüğünü koruyamadı. Büyük tartışmalara sahne olan müthiş mücadelede geceye damga vuran pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin sayılmayan golü, taraftarları da ayağa kaldırmıştı. A Spor yorumcusu Toroğlu, bu pozisyon için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...