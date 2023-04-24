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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…
Giriş Tarihi: 24.04.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 23:37

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, nefesleri kesen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada 2 kez öne geçen sarı-lacivertli ekip, bu üstünlüğünü koruyamadı. Büyük tartışmalara sahne olan müthiş mücadelede geceye damga vuran pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin sayılmayan golü, taraftarları da ayağa kaldırmıştı. A Spor yorumcusu Toroğlu, bu pozisyon için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını son dakikalarda yediği golle tepti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da kontrollü bir oyunla başlarken, Fenerbahçe 25. dakikada genç yıldızı Arda Güler'in golüyle öne geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…

İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Arda'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor maçında Fenerbahçe’nin sayılmayan golü geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu’ndan o pozisyona olay yorum…

İstanbulspor, 2-0'dan sonra 57. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirirken, 66. dakikada beraberliği yakaladı.

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