Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sezonun en gollü maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenmeyi başarmıştı. 9 golün atıldığı mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti Michy Batshuayi'nin golü getirirken, 4. golün ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus saha içine kadar girip oyuncularına tepki göstermiş ve adeta çılgına dönmüştü. Jesus'un bu tepkisinin sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...