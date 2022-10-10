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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus çılgına dönüp sahaya girmişti! Tepkisinin nedeni ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 15:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus çılgına dönüp sahaya girmişti! Tepkisinin nedeni ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sezonun en gollü maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenmeyi başarmıştı. 9 golün atıldığı mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti Michy Batshuayi'nin golü getirirken, 4. golün ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus saha içine kadar girip oyuncularına tepki göstermiş ve adeta çılgına dönmüştü. Jesus'un bu tepkisinin sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus çılgına dönüp sahaya girmişti! Tepkisinin nedeni ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sezonun en gollü maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenmeyi başarmıştı. 9 golün atıldığı mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti Michy Batshuayi'nin golü getirirken, 4. golün ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus saha içine kadar girip oyuncularına tepki göstermiş ve adeta çılgına dönmüştü. Jesus'un bu tepkisinin sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus çılgına dönüp sahaya girmişti! Tepkisinin nedeni ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenerken, sarı-lacivertlilerin 4. golü sonrası Jorge Jesus'un oyuncularına gösterdiği tepki gündem olmuştu. Portekizli çalıştırıcının tepkisinin nedeni ortaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus çılgına dönüp sahaya girmişti! Tepkisinin nedeni ortaya çıktı...

Ülker Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona ermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus çılgına dönüp sahaya girmişti! Tepkisinin nedeni ortaya çıktı...

65. dakikada penaltıya sebebiyet veren ve Borini'nin penaltısında topu kalesinde gören Altay Bayındır'ı tribündeki bir grup taraftar ıslıklamıştı. Bir grup ise milli file bekçisine alkışla destek vermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus çılgına dönüp sahaya girmişti! Tepkisinin nedeni ortaya çıktı...

VALENCIA HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda da goller ardı ardına gelirken, dakikalar 73'ü gösterdiğinde hakem Atilla Karaoğlan, penaltı kararı vermişti.

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