Giriş Tarihi: 02.12.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 19:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus'u takımın başına getirerek başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının takıma kattıklarından oldukça memnun. Sarı-lacivertlileri kısa süre içerisinde farklı bir boyuta taşıyan Jesus, hem Avrupa hem de Süper Lig'de takımını liderliğe perçinledi. Dünya Kupası arasına lider olarak giren sarı-lacivertliler, bu uzun arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. İlk oynanan hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşılaşan Kanarya'da talihsiz bir sakatlık yaşandı. Joao Pedro'nun yaşadığı ağır sakatlığın ardından sezonu kapatması beklenirken, Fenerbahçe, yeni isimlere yöneldi. İşte son dakika haberinin detayları…