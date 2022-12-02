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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…
Giriş Tarihi: 02.12.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 19:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus'u takımın başına getirerek başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının takıma kattıklarından oldukça memnun. Sarı-lacivertlileri kısa süre içerisinde farklı bir boyuta taşıyan Jesus, hem Avrupa hem de Süper Lig'de takımını liderliğe perçinledi. Dünya Kupası arasına lider olarak giren sarı-lacivertliler, bu uzun arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. İlk oynanan hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşılaşan Kanarya'da talihsiz bir sakatlık yaşandı. Joao Pedro'nun yaşadığı ağır sakatlığın ardından sezonu kapatması beklenirken, Fenerbahçe, yeni isimlere yöneldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde Dünya Kupası arasına lider olarak girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…

Bu arayı en iyi şekilde değerlendirerek sezonun geri kalanını da aynı şekilde götürmek isteyen sarı-lacivertli ekipte talihsiz bir sakatlık yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…

JOAO PEDRO SEZONU KAPATABİLİR

Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu arada ilk hazırlık maçını Rayo Vallecano ile yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…

Vallecano maçında sezon başında transfer edilen Joao Pedro, ağır bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Pedro'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro’nun sakatlığından sonra Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Galatasaray derken yılın transferi Fenerbahçe’den…

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pedro'nun ilk kontrolünün ardından dizinde ve bileğinde yoğun ödem ile travm tespit edildiği belirtildi.

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