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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: "Karşılığını bulamazsa bina yıkılır..."
Giriş Tarihi: 29.10.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 13:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: "Karşılığını bulamazsa bina yıkılır..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirmişti. Maçın ardından Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar çok konuşulurken, tarihe geçecek başarı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: Karşılığını bulamazsa bina yıkılır...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirmişti. Maçın ardından Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar çok konuşulurken, tarihe geçecek başarı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: Karşılığını bulamazsa bina yıkılır...

Fenerbahçe, ilk yarım saatte 3 gol yediği Rennes maçında müthiş bir geri dönüşe imza atarak beraberliği yakaladı ve liderlik mücadelesinde rakibiyle puan eşitliğini sürdürdü.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: Karşılığını bulamazsa bina yıkılır...

Fenerbahçeli taraftarlar mücadelede 3 gol yiyen kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterirken, teknik direktör Jorge Jesus bu tavra tepki göstermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: Karşılığını bulamazsa bina yıkılır...

Portekizli teknik adam, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. Taraftarlar iyi anlarda güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: Karşılığını bulamazsa bina yıkılır...

SABAH Spor yazarları, taraftarların tepkisini ve Jorge Jesus'un yaptığı açıklamaları değerlendirdi;

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