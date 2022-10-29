Giriş Tarihi: 29.10.2022 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
13:40
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus inanılmazı başardı! Tarihe geçecek rakam ve flaş açıklama: "Karşılığını bulamazsa bina yıkılır..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirmişti. Maçın ardından Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar çok konuşulurken, tarihe geçecek başarı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...