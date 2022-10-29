Portekizli teknik adam, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. Taraftarlar iyi anlarda güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.