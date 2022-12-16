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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…
Giriş Tarihi: 16.12.2022 21:49 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 21:51

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, ligin ilk dönemini oldukça başarılı şekilde geçirdi. 13 haftada liderlik koltuğunu rakiplerine bırakmayan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu da ilk sırada tamamlamayı başardı. Dünya Kupası arasına moral ve motivasyonu yüksek olarak giren sarı-lacivertli ekipte Joao Pedro'nun sakatlığı transfer çalışmalarını da etkiledi. Sezonu kapatan Brezilyalı golcünün yerine yeni bir ismi getirmeyi planlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un da isteğiyle yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…

Son dakika haberleri… Bu sezon futbolda oldukça başarılı bir süreç geçiren Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da liderliği bırakmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen araya moralli giren Kanarya, hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla da taraftarlarını memnun etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, taraftarla da oldukça güçlü bir bağ kurarak takımı şampiyonluğa inandırmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…

JOAO PEDRO SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı golcü oyuncu Joao Pedro, Antalya kampında oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…

Pedro'nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de yeniden golcü arayışları başladı. Kanarya, Batshuayi ve Joshua King'e alternatif bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

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