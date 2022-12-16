Giriş Tarihi: 16.12.2022 21:49 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 21:51

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus ısrarla istedi Ali Koç görüşmelere başladı! Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, ligin ilk dönemini oldukça başarılı şekilde geçirdi. 13 haftada liderlik koltuğunu rakiplerine bırakmayan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu da ilk sırada tamamlamayı başardı. Dünya Kupası arasına moral ve motivasyonu yüksek olarak giren sarı-lacivertli ekipte Joao Pedro'nun sakatlığı transfer çalışmalarını da etkiledi. Sezonu kapatan Brezilyalı golcünün yerine yeni bir ismi getirmeyi planlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un da isteğiyle yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte son dakika haberinin detayları…