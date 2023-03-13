Giriş Tarihi: 13.03.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 18:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'de göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple oldukça iyi bir sezon başlangıcına imza attı. Deneyimli çalıştırıcının yönetiminde taraftarını da arkasına alan Fenerbahçe, oldukça iyi bir form grafiği çizdi. Ancak daha sonra gelen düşüşle eleştirilerin hedefine gelen Jesus, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, yeni açıklamasıyla suskunluğunu bozdu. İşte son dakika haberinin detayları…