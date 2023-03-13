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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…
Giriş Tarihi: 13.03.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 18:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'de göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple oldukça iyi bir sezon başlangıcına imza attı. Deneyimli çalıştırıcının yönetiminde taraftarını da arkasına alan Fenerbahçe, oldukça iyi bir form grafiği çizdi. Ancak daha sonra gelen düşüşle eleştirilerin hedefine gelen Jesus, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, yeni açıklamasıyla suskunluğunu bozdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekipte iyi bir başlangıç yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…

Süper Lig'de uzun süre liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubundan namağlup lider olarak çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…

Ancak özellikle Dünya Kupası arası sonrasıyla gelen düşüşle birlikte liderliği Galatasaray'a kaptıran Kanarya, son olarak da Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…

Sevilla yenilgisinin en büyük sorumlularından birisi olarak ilan edilen Portekizli çalıştırıcı, Brezilya basınına verdiği ifadelerle de dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus sonunda suskunluğunu bozdu! Ayrılık sözleri sonrası tartışmalara son noktayı koydu…

İspanya'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren Avrupa Ligi maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum. Mayıs'a kadar bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.

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