Giriş Tarihi: 27.03.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 19:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerde flaş bir başlangıç yapmıştı. Ligin ilk haftalarında alınan bol gollü galibiyetler ve Avrupa Ligi'ndeki başarı, Jesus ile taraftar arasında sıkı bir bağ oluşturdu. Ancak son günlerde Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı ve Brezilya'ya döneceği konuşuluyordu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu haberler hakkındaki son kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…