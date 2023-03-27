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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…
Giriş Tarihi: 27.03.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 19:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerde flaş bir başlangıç yapmıştı. Ligin ilk haftalarında alınan bol gollü galibiyetler ve Avrupa Ligi'ndeki başarı, Jesus ile taraftar arasında sıkı bir bağ oluşturdu. Ancak son günlerde Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı ve Brezilya'ya döneceği konuşuluyordu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu haberler hakkındaki son kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona değişimle başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerinden Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…

Portekizli teknik direktör ile sezona hızlı bir başlangıç yapan Kanarya, ligin ilk haftalarında alınan sonuçlarla memnun etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…

Dünya Kupası arasıyla düşüş yaşayan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya elendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus suskunluğunu bozdu! Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan sözler: Brezilya için son kararını duyurdu…

Bu gelişmelerle birlikte ise Jorge Jesus'un geleceği sıkça tartışılan bir konu haline geldi.

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