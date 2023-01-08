Giriş Tarihi: 08.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 22:12

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle geçti. Zirve yarışında büyük önem arz eden mücadele, sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Bu galibiyetle birlikte puanını 39 yapan Galatasaray, rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise Kadıköy'de dikkatleri çeken bir an yaşandı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un o anları sosyal medyada gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu. İşte son dakika haberinin detayları…