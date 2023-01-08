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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…
Giriş Tarihi: 08.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 22:12

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle geçti. Zirve yarışında büyük önem arz eden mücadele, sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Bu galibiyetle birlikte puanını 39 yapan Galatasaray, rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise Kadıköy'de dikkatleri çeken bir an yaşandı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un o anları sosyal medyada gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray maçı sonrası geceye damga vuran hareket! Tüm takımı topladı ve…

KADIKÖY'DE İLK KEZ SUSKUN

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.

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