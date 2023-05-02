Giriş Tarihi: 02.05.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 19:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı. Ligin ilk haftalarında flaş bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, üst üste galibiyetlerle adından söz ettiren bir performans sergiledi. Daha sonra yaşanan inişli çıkışlı süreçte liderliğini kaybeden Fenerbahçe, son haftalarda yeniden Galatasaray'ı yakalamayı başardı. Şampiyonluk yarışında işler iyice kızışırken Jorge Jesus'un da dikkat çeken transfer listesi sızdı. İşte son dakika haberinin detayları…