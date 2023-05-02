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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…
Giriş Tarihi: 02.05.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 19:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı. Ligin ilk haftalarında flaş bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, üst üste galibiyetlerle adından söz ettiren bir performans sergiledi. Daha sonra yaşanan inişli çıkışlı süreçte liderliğini kaybeden Fenerbahçe, son haftalarda yeniden Galatasaray'ı yakalamayı başardı. Şampiyonluk yarışında işler iyice kızışırken Jorge Jesus'un da dikkat çeken transfer listesi sızdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon Jorge Jesus liderliğinde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasını 67 puanla tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…

Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, rakibinin derbide mağlup olmasının ardından büyük moral kazandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…

Şampiyonluk yolunda zirve yarışı giderek kızışırken Fenerbahçe'de de futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğa inanmış durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…

Sezon içerisinde çokça tartışma konusu olan Jorge Jesus'un da gelecek sezon takımda kalması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un dudak uçuklatan transfer listesi sızdı! Süper Lig’in yıldızları Fenerbahçe’ye imza atacak…

Bu süreçte bir yandan şampiyonluk hesapları yapan Kanarya, bir diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.

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