Giriş Tarihi: 03.10.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 20:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde kadrosunda büyük bir değişikliğe giden Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başardı. Yeni transferlerle birlikte kadrosunu oldukça derin bir hale getiren sarı-lacivertli ekipte bazı isimler ise forma bulmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilk 11'inde vazgeçilmez oyunculardan olan yıldız isim için Jorge Jesus 'yeterli değil' raporu verdi. Bu karar, Fenerbahçeli taraftarları şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…