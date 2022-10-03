Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…
Giriş Tarihi: 03.10.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 20:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde kadrosunda büyük bir değişikliğe giden Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başardı. Yeni transferlerle birlikte kadrosunu oldukça derin bir hale getiren sarı-lacivertli ekipte bazı isimler ise forma bulmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilk 11'inde vazgeçilmez oyunculardan olan yıldız isim için Jorge Jesus 'yeterli değil' raporu verdi. Bu karar, Fenerbahçeli taraftarları şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…

Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…

Emre Mor her ne kadar değişmeli olarak sahadaki yerini alsa da teknik direktör Jesus, Miha Zajc ile Arda Güler'i yedek kulübesinde unuttu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…

Sarı-lacivertlilerin aldığı tek mağlubiyet olan Konyaspor maçında Arda Güler yedekler arasında yer alırken maçta forma bulamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı Fenerbahçeli taraftarları şok etti! Geçen sezonun kahramanına ‘yeterli değil’ dedi…

Bu maçta Zajc ile Emre Mor ilk 11'de görevlendirilirken ikinci yarıda oyundan alındılar. Jesus, Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmada ise Arda Güler'e 90'ıncı dakikadan sonra şans verirken, Zajc ile Emre Mor'a forma vermedi.

SON DAKİKA