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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…
Giriş Tarihi: 11.12.2022 20:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 20:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunun başında göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, kısa sürede sarı-lacivertli ekiple oldukça güçlü bir bağ kurdu. Son yıllarda yaşanılan başarısızlıkların üzerine Jorge Jesus'un takım üzerindeki etkisi ve alınan sonuçlarla birlikte şampiyonluk inancını diri tutan Fenerbahçe, ligde 29 puanla lider konumda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ni de görkemli bir şekilde lider tamamlayan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus'un verdiği karar herkesi şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son yıllarda istediği sonuçları almaktan uzak olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada tamamlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…

Yeni sezon öncesinde İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…

Henüz sezon sona ermeden Portekizli çalıştırıcıyla anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Jesus ile birlikte şampiyonluk hedefini ortaya koydu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…

Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu da kadrosuna katarak sezona başlayan Kanarya, 2022-2023 sezonuna fırtına gibi başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…

Ligde alınan üst üste galibiyetler ve bol gollü skorlar, Fenerbahçe taraftarlarını mest ederken UEFA Avrupa Ligi'nde de üstünlük sürdü.

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