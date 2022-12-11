Giriş Tarihi: 11.12.2022 20:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 20:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un kararı tüm Fenerbahçelileri kahretti! Taraftarlar beklemediği yerden darbeyi yedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunun başında göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, kısa sürede sarı-lacivertli ekiple oldukça güçlü bir bağ kurdu. Son yıllarda yaşanılan başarısızlıkların üzerine Jorge Jesus'un takım üzerindeki etkisi ve alınan sonuçlarla birlikte şampiyonluk inancını diri tutan Fenerbahçe, ligde 29 puanla lider konumda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ni de görkemli bir şekilde lider tamamlayan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus'un verdiği karar herkesi şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…