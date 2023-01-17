Giriş Tarihi: 17.01.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 20:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin 19. haftasını 38 puanla ikinci sırada kapattı. Jesus ile sezona fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, son haftalarda ritim kaybetse de şampiyonluk inancını diri tutuyor. Bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu sırada sarı-lacivertli ekipte yıldızı parlayan oyuncu için talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…