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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…
Giriş Tarihi: 17.01.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 20:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin 19. haftasını 38 puanla ikinci sırada kapattı. Jesus ile sezona fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, son haftalarda ritim kaybetse de şampiyonluk inancını diri tutuyor. Bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu sırada sarı-lacivertli ekipte yıldızı parlayan oyuncu için talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, ligde ikinci sırada yer almıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…

Yeni sezona ise Ali Koç'un önderliğinde değişimle başlayan Kanarya, Portekizli tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…

Yaz transfer sezonunda kadrosunu yenileyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna adeta fırtına gibi başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını da memnun etmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi dev bonservisle ayrılıyor! Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye dünyaları kazandıracak…

Dünya Kupası arasına lider giren Kanarya, aranın ardından kötü bir başlangıç yaptı ve düşüş başladı.

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