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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…
Giriş Tarihi: 17.03.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 21:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, son oynanan Sevilla maçını kazansa da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Bir yandan da transferde hareketli gelişmeler yaşayan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yıldızını parlatan genç oyuncu için dünya devi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…

Son dakika haberleri… Yeni sezonda İsmail Kartal'ın yerine Fenerbahçe'de göreve başlayan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerde iyi bir başlangıç yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…

Ligin ilk haftalarında beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Fenerbahçe, daha sonra yaşadığı düşüşle liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da Sevilla'ya elenen Fenerbahçe, tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e çevirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…

Bir yandan da transferde flaş gelişmelerle hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, takımda yıldızını parlatan genç yıldızlara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…

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