Giriş Tarihi: 17.03.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 21:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, son oynanan Sevilla maçını kazansa da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Bir yandan da transferde hareketli gelişmeler yaşayan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yıldızını parlatan genç oyuncu için dünya devi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…