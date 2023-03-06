Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 18:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı. Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, transferde de önemli adımlar attı. Bir yandan bu sezon şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Kanarya, bir yandan da gelecek yılın kadro planlaması üzerinde çalışıyor. Jorge Jesus yönetiminde performansını üst seviyeye çeken yıldız oyuncu için ise rekor teklif bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…