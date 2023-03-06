Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 18:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı. Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, transferde de önemli adımlar attı. Bir yandan bu sezon şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Kanarya, bir yandan da gelecek yılın kadro planlaması üzerinde çalışıyor. Jorge Jesus yönetiminde performansını üst seviyeye çeken yıldız oyuncu için ise rekor teklif bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… Jorge Jesus yönetiminde bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…

Ligde 24. hafta sonunda 51 puanla Galatasaray'ın ardında ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, transferde de önemli adımlar atmanın peşinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…

Şimdiden gelecek yılın kadro planlaması üzerinde çalışan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte bu sezon performansını en fazla arttıran isim için rekor transfer geliri bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi rekor teklifle ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız Süper Lig tarihine geçecek…

JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu attığı enfes gol ve başarılı performansıyla bir kez daha öne çıktı.

SON DAKİKA