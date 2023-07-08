Giriş Tarihi: 08.07.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 18:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Kadrosunu Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi yıldız isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, Arda Güler'in takımdan ayrılığıyla büyük yıkıma uğradı. Genç futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalarına devam Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un sık sık tercih ettiği yıldız oyuncu, İsmail Kartal'ın beğenisini kazanamadı. İşte son dakika haberinin detayları…