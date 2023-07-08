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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…
Giriş Tarihi: 08.07.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 18:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Kadrosunu Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi yıldız isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, Arda Güler'in takımdan ayrılığıyla büyük yıkıma uğradı. Genç futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalarına devam Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un sık sık tercih ettiği yıldız oyuncu, İsmail Kartal'ın beğenisini kazanamadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…

Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…

Portekizli teknik direktörün görevini bırakmasıyla İsmail Kartal'a koltuğu teslim eden Kanarya, flaş transferlere imza attı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…

Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…

Bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgilenen Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle adeta yıkıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensiydi İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe’de yıldız isim gönderiliyor…

Genç yıldızın ayrılığının ardından Attila Szalai ve Altay Bayındır'ın da bonservisiyle satılması bekleniyor.

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