Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Sevilla'yı korkutan tablosu! Monchi'den Fenerbahçeli 3 isme övgü
Giriş Tarihi: 24.02.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 17:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Sevilla'yı korkutan tablosu! Monchi'den Fenerbahçeli 3 isme övgü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbaçhe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Bu eşleşme akıllara, 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini getirdi. Diğer yandan Jorge Jesus'un Benfica ile Sevilla'ya karşı olan final maçı da dikkat çekerken, Sevilla cephesinden F.Bahçe'nin 3 yıldızına övgüler geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Sevilla’yı korkutan tablosu! Monchi’den Fenerbahçeli 3 isme övgü

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya ekiplerinden Sevilla ile eşleşti. Sevilla, 6 kez ile Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Sevilla’yı korkutan tablosu! Monchi’den Fenerbahçeli 3 isme övgü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na grubunu lider tamamlayıp direkt olarak katılırken, Sevilla ise son 16 play-off turunda Hollanda ekibi PSV'yi eleyip geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Sevilla’yı korkutan tablosu! Monchi’den Fenerbahçeli 3 isme övgü

LA LİGA'DA 12. SIRADA

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, La Liga'da oynanan 22 hafta sonunda aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 25 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor. Sevilla, ligde oynadığı son 5 müsabakadan ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 de beraberlik elde etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Sevilla’yı korkutan tablosu! Monchi’den Fenerbahçeli 3 isme övgü

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM

İspanyol ekibinin Avrupa'da üst üste yakaladığı başarılar dikkat çekiyor. Sevilla, La Liga'da 1 kez 1945-1946 sezonunda şampiyonluk yaşarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 kez şampiyon oldu. 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında üst üste UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götüren Sevilla, daha sonra ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 yıllarında da 3 yıl üst üste olmak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Sevilla’yı korkutan tablosu! Monchi’den Fenerbahçeli 3 isme övgü

Son olarak da İspanya temsilcisi 2019-2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayarak bu kupayı müzesine 6. kez götürmüş oldu. Sevilla, 2006-2007'de 1 kez de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA