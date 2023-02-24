Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Sevilla’yı korkutan tablosu! Monchi’den Fenerbahçeli 3 isme övgü

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM



İspanyol ekibinin Avrupa'da üst üste yakaladığı başarılar dikkat çekiyor. Sevilla, La Liga'da 1 kez 1945-1946 sezonunda şampiyonluk yaşarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 kez şampiyon oldu. 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında üst üste UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götüren Sevilla, daha sonra ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 yıllarında da 3 yıl üst üste olmak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.