Giriş Tarihi: 24.02.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
17:18
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Sevilla'yı korkutan tablosu! Monchi'den Fenerbahçeli 3 isme övgü
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbaçhe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Bu eşleşme akıllara, 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini getirdi. Diğer yandan Jorge Jesus'un Benfica ile Sevilla'ya karşı olan final maçı da dikkat çekerken, Sevilla cephesinden F.Bahçe'nin 3 yıldızına övgüler geldi.