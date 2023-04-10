Giriş Tarihi: 10.04.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 20:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona birçok değişimle başladı. Teknik direktörlük pozisyonuna Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk için bir hayli umutlu bir başlangıca imza attı. Ligin ilerleyen haftalarında liderliği Galatasaray'a kaptırarak düşüş yaşayan Kanarya'da Jorge Jesus bilmecesi sürüyor. Portekizli teknik direktörün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…