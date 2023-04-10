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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 20:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona birçok değişimle başladı. Teknik direktörlük pozisyonuna Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk için bir hayli umutlu bir başlangıca imza attı. Ligin ilerleyen haftalarında liderliği Galatasaray'a kaptırarak düşüş yaşayan Kanarya'da Jorge Jesus bilmecesi sürüyor. Portekizli teknik direktörün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak adına Jorge Jesus'la sezona başlayan Fenerbahçe, oldukça formda bir giriş yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...

Yaz transfer sezonunda takıma katılan birçok yıldız oyuncuyla birlikte sezonun ilk haftalarında bol gollü galibiyetler alan Kanarya, taraftarının desteğini de aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, Dünya Kupası arasıyla birlikte düşüş yaşadı ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...

Sarı-kırmızılı ekibin 14 maçlık galibiyet serisi sırasında puan kayıpları yaşayan Kanarya, zirveye yeniden tutunmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası gideceği takımı duyurdular...

JORGE JESUS KAFALARI KARIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik patronu Jorge Jesus, geçtiğimiz aylarda taraftarının kafasını karıştıran birçok açıklamada bulundu.

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