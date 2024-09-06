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Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:15

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho o isimler için kesin kararını verdi! Gelen teklif ne olursa olsun…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Transfer çalışmalarının sonuna gelen sari-lacivertli ekip, son olarak bir orta saha transferi yaparak lige ve Avrupa'ya odaklanmak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda kalmasını istediği yıldız isimler için kesin kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho o isimler için kesin kararını verdi! Gelen teklif ne olursa olsun…

Son dakika haberleri… Jose Mourinho yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında sona geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho o isimler için kesin kararını verdi! Gelen teklif ne olursa olsun…

Sarı-lacivertli ekip, son olarak orta saha bölgesine yapılacak takviyeyle lige ve Avrupa'ya konsantre olmak istiyor.

Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda kalmak istediği isimler hakkında son kararını verdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho o isimler için kesin kararını verdi! Gelen teklif ne olursa olsun…

Mourinho, sezon başı kadro planlamasında sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ile görüşmesinde kulübün menfaatleri doğrultusunda oyuncu satışına sıcak baktığını belirtmişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho o isimler için kesin kararını verdi! Gelen teklif ne olursa olsun…

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a gönderirken Portekizli çalıştırıcının yönetime satış konusunda sunduğu rapora SABAH Spor ulaştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho o isimler için kesin kararını verdi! Gelen teklif ne olursa olsun…

MOURINHO TAKIMDA KALMALARINI İSTEDİ

SZYMANSKI: Mourinho'nun planlamasında kilit rol üstleniyor. Oyun temposu, görüşü ve savunmaya yardımıyla takımın olmazsa olmazı görülüyor.

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