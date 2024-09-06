Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:15
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho o isimler için kesin kararını verdi! Gelen teklif ne olursa olsun…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Transfer çalışmalarının sonuna gelen sari-lacivertli ekip, son olarak bir orta saha transferi yaparak lige ve Avrupa'ya odaklanmak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda kalmasını istediği yıldız isimler için kesin kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…