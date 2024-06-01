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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için ilk açıklama! "F.Bahçe'de 8 futbolcu..."
Giriş Tarihi: 01.06.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 20:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için ilk açıklama! "F.Bahçe'de 8 futbolcu..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe için ilk açıklamasını çok çarpıcı sözler söyledi. Ayrıca Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız isimler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan Fenerbahçe için ilk açıklama! F.Bahçe’de 8 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan Fenerbahçe için ilk açıklama! F.Bahçe’de 8 futbolcu...

FENERBAHÇE MOURINHO'YU RESMEN DUYURDU

Kulüp tarihinin en çok puan toplayan ismi olan teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan Fenerbahçe için ilk açıklama! F.Bahçe’de 8 futbolcu...

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan Fenerbahçe için ilk açıklama! F.Bahçe’de 8 futbolcu...

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Gündeme gelen haberlere göre sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Portekizli hocanın 2 yıllık maliyetinin 45 milyon euro olacağı yönünde de haberler geliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan Fenerbahçe için ilk açıklama! F.Bahçe’de 8 futbolcu...

MOURINHO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak olan Mourinho, sarı-lacivertli takım hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

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