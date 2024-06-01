Giriş Tarihi: 01.06.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
20:30
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için ilk açıklama! "F.Bahçe'de 8 futbolcu..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe için ilk açıklamasını çok çarpıcı sözler söyledi. Ayrıca Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız isimler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...