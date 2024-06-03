Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan transfer hediyesi! Real Madrid’den eski öğrencisi geliyor...

Bugün basın toplantısında soruları yanıtlayan Jose Mourinho, buraya gelme amacını açıklayarak yapmak istediklerini açıkladı Mourinho, "Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben bu tutkuyu isterim." dedi.

"Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçıma çıkardım."

