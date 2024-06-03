Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'dan transfer hediyesi! Real Madrid'den eski öğrencisi geliyor...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 16:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'dan transfer hediyesi! Real Madrid'den eski öğrencisi geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişinden sonra transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor... Portekizli hocanın takımın başına gelmesinden sonra gözler gelecek olan isimlere çevrildi. İddialara göre Jose Mourinho, Real Madrid, Manchester United ve Chelsea döneminden öğrencisi olan 4 yıldız oyuncuyla iletişime geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan transfer hediyesi! Real Madrid’den eski öğrencisi geliyor...

Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Taraftarlara açık olan imza törenine on binlerce kişi katıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan transfer hediyesi! Real Madrid’den eski öğrencisi geliyor...

Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu imza törenini Avrupa basınında birçok kurum ve kuruluş yakından takip etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan transfer hediyesi! Real Madrid’den eski öğrencisi geliyor...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam konumunda bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan transfer hediyesi! Real Madrid’den eski öğrencisi geliyor...

Bugün basın toplantısında soruları yanıtlayan Jose Mourinho, buraya gelme amacını açıklayarak yapmak istediklerini açıkladı Mourinho, "Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben bu tutkuyu isterim." dedi.

"Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçıma çıkardım."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’dan transfer hediyesi! Real Madrid’den eski öğrencisi geliyor...

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Deneyimli hocanın takımın başına gelmesinden sonra gözler şimdi de yönetimin yapacağı transferlere çevrildi.

SON DAKİKA