Giriş Tarihi: 03.06.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
16:36
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'dan transfer hediyesi! Real Madrid'den eski öğrencisi geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişinden sonra transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor... Portekizli hocanın takımın başına gelmesinden sonra gözler gelecek olan isimlere çevrildi. İddialara göre Jose Mourinho, Real Madrid, Manchester United ve Chelsea döneminden öğrencisi olan 4 yıldız oyuncuyla iletişime geçti. İşte son dakika haberinin detayları...