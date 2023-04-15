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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig'in zirvesine çıktı...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 23:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 23:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig'in zirvesine çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Yenik duruma düştüğü maçı 90+6'da bulduğu golle kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Müthiş bir heyecanın yaşandığı karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, birçok açıdan ilki gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler bazı alanlarda da rekorlar kırdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig’in zirvesine çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Yenik duruma düştüğü maçı 90+6'da bulduğu golle kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Müthiş bir heyecanın yaşandığı karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, birçok açıdan ilki gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler bazı alanlarda da rekorlar kırdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig’in zirvesine çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig’in zirvesine çıktı...

Karşılaşmanın 81. dakikasında 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 87 ve 90+6'da bulduğu gollerle müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig’in zirvesine çıktı...

Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig’in zirvesine çıktı...

İLKER VE REKORLAR

Opta'nın verilerine göre; ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, Ankaragücü maçında birçok alanda ligin zirvesine yerleşti ve ilki gerçekleştirdi.

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