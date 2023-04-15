Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’de rekorların ve ilklerin gecesi! Fenerbahçe Süper Lig’in zirvesine çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Yenik duruma düştüğü maçı 90+6'da bulduğu golle kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Müthiş bir heyecanın yaşandığı karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, birçok açıdan ilki gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler bazı alanlarda da rekorlar kırdı. İşte tüm ayrıntılar...