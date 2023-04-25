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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz..."
Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz...

Karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler üstünlüğünü koruyamadı ve 90+6'da yediği golle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz...

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada büyük fırsat tepen Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz...

İşte usta kalemlerin görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: ÇEKİRGE BU KEZ TERS SIÇRADI

İstanbulspor koşan, disiplinli mücadele eden bir takım. Ama kadro kalitesi olarak ligin en zayıf ekibi. Üstelik ideal 11'inden kalecisi dahil 4 oyuncusu yok. Fenerbahçe böyle kritik bir dönemde Galatasaray'ın bir gün önceki beraberliğinin moraline rağmen dün gece adeta harakiri yaptı.

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