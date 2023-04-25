Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:10
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
07:10
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'deki flaş maç sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Ahmaklık! Düşünebiliyor musunuz..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...