Giriş Tarihi: 07.04.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
08:08
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: "Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 4-1 gibi bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler adını yarı finale yazdırdı. Hafta sonu Beşiktaş'la oynanan derbide ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de, Kayserispor'la Kadıköy'de oynanan mücadelede çarpıcı anlar yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus devreye girerken, tepkilerin dozu arttı. İşte tüm ayrıntılar...