Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 4-1 gibi bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler adını yarı finale yazdırdı. Hafta sonu Beşiktaş'la oynanan derbide ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de, Kayserispor'la Kadıköy'de oynanan mücadelede çarpıcı anlar yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus devreye girerken, tepkilerin dozu arttı. İşte tüm ayrıntılar...