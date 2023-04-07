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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: "Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz"
Giriş Tarihi: 07.04.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 08:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: "Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 4-1 gibi bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler adını yarı finale yazdırdı. Hafta sonu Beşiktaş'la oynanan derbide ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de, Kayserispor'la Kadıköy'de oynanan mücadelede çarpıcı anlar yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus devreye girerken, tepkilerin dozu arttı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 4-1 gibi bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler adını yarı finale yazdırdı. Hafta sonu Beşiktaş'la oynanan derbide ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de, Kayserispor'la Kadıköy'de oynanan mücadelede çarpıcı anlar yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus devreye girerken, tepkilerin dozu arttı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz

Hafta sonu ligde ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2 kaybeden ve büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz

GOLLER SONRASI 'YÖNETİM İSTİFA' TEPKİSİ

Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuları Kayserispor maçında protesto etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’yü ayağa kaldıran görüntü! Jesus zorla engelledi, taraftar isyan etti: Onu kovun, takımda görmek istemiyoruz

Taraftarlar, 4-1 biten maçta atılan her golün sonrasında 'yönetim istifa' tezahüratı yaparak Ali Koç ve yönetimine tepkilerini gösterdi.

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