Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
09:34
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde zirveye oynayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim yeni transfer için düğmeye ve bastı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin İtalya'dan istediği sol beki yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...