Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...

Liderlik için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı futbolla taraftarın alkışlarını almaya devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle başka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli takım Avrupa Ligi'nde de grubunu lider tamamladı.