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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:34

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde zirveye oynayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim yeni transfer için düğmeye ve bastı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin İtalya'dan istediği sol beki yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...

Spor Toto Süper Lig'de son maçta deplasmanda Antalyaspor'u yenerek puanını 35'e çıkaran Fenerbahçe bu hafta evinde lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...

Liderlik için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı futbolla taraftarın alkışlarını almaya devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle başka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli takım Avrupa Ligi'nde de grubunu lider tamamladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...

Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası Hatayspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe üst üste iki maç kazandı fakat 17. hafta sonunda Galatasaray'ın 1 puan gerisinde kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...

JESUS ALIOSKI'Yİ YETERLİ BULMADI

Jorge Jesus, Ezgjan Alioski'nin performansını yeterli bulmadı. Makedon futbolcunun kadroda düşünülmediği ve kendisine takım bulması isteği menajerine iletildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni Hollandalı sol bek! Jorge Jesus onu istedi...

Antalyaspor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Enner Valencia da takımla çalıştı.

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