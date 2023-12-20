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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 20:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Tam 7 golün atıldığı nefes kesen mücadele, sarı-lacivertli ekibin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi. Bu sezon ligde 43 puana ulaşan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak derbi öncesinde moral depoladı. Ancak Fenerbahçe'de maçın son saniyelerinde Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli futbolseverler, takımın yıldızı Fred'in Süper Kupa'da oynanacak Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğini araştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...

Mücadeleye iyi başlayan Kanarya, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında goller üst üste geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...

Michy Batshuayi, skoru 2-0 yaptı. Uzatma dakikalarında ise Kayserispor'da Kemen, ilk yarının skorunu 2-1 olarak belirledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...

Maçın ikinci yarısında da üst üste goller gelmeye devam etti. Fenerbahçe skoru 3-1'e getirse de Kayserispor 3-3 yapmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...

Maçın son 10 dakikasına girilirken Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Batshuayi bir kez daha gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi.

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