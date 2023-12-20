Giriş Tarihi: 20.12.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 20:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü! Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte disiplin talimatı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Tam 7 golün atıldığı nefes kesen mücadele, sarı-lacivertli ekibin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi. Bu sezon ligde 43 puana ulaşan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak derbi öncesinde moral depoladı. Ancak Fenerbahçe'de maçın son saniyelerinde Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli futbolseverler, takımın yıldızı Fred'in Süper Kupa'da oynanacak Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğini araştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…