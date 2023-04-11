İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: ARDA GÜLER NEDEN OYNAMAZ

Olimpiyat Stadı'nda ne zirve yarışına devam etmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe ne de 11 haftadır yenilmeyerek başarılı bir grafik çizen Karagümrük olumlu bir futbol sergileyemediler. İlk yarıda Fenerbahçe atak oynadığı bölümlerde Karagümrük'ün alışılmış iyi yerleşimli alan savunmasına karşı üretkenlik sağlayamadı. Karagümrük'ün tek atağında da skor dezavantajına düştüler.