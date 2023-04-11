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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Amasız, fakatsız, net bir şekilde" diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:34

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Amasız, fakatsız, net bir şekilde" diyerek açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 28. hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaştı. İlk yarısını yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Amasız, fakatsız, net bir şekilde diyerek açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 28. hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaştı. İlk yarısını yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Amasız, fakatsız, net bir şekilde diyerek açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Amasız, fakatsız, net bir şekilde diyerek açıkladı

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kritik bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız döndü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Amasız, fakatsız, net bir şekilde diyerek açıkladı

Kritik mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Amasız, fakatsız, net bir şekilde diyerek açıkladı

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: ARDA GÜLER NEDEN OYNAMAZ

Olimpiyat Stadı'nda ne zirve yarışına devam etmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe ne de 11 haftadır yenilmeyerek başarılı bir grafik çizen Karagümrük olumlu bir futbol sergileyemediler. İlk yarıda Fenerbahçe atak oynadığı bölümlerde Karagümrük'ün alışılmış iyi yerleşimli alan savunmasına karşı üretkenlik sağlayamadı. Karagümrük'ün tek atağında da skor dezavantajına düştüler.

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