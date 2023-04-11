Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
07:34
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik maç sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Amasız, fakatsız, net bir şekilde" diyerek açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 28. hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaştı. İlk yarısını yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte tüm ayrıntılar...