Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:59
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, Fransız ekibi karşısında 90 dakikayı 1-0 önde tamamlasa da uzatmalarda boyun eğdi.Turun ilk maçını deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, 118. dakikada gelen penaltı golüne engel olamadı ve Avrupa Ligi'ne kaldı. Bu sırada ikinci yarıda Lille kalecisinin çıldırtan hareketleri yüzünden Jose Mourinho ve tribünler bir hayli tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…