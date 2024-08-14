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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:59

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, Fransız ekibi karşısında 90 dakikayı 1-0 önde tamamlasa da uzatmalarda boyun eğdi.Turun ilk maçını deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, 118. dakikada gelen penaltı golüne engel olamadı ve Avrupa Ligi'ne kaldı. Bu sırada ikinci yarıda Lille kalecisinin çıldırtan hareketleri yüzünden Jose Mourinho ve tribünler bir hayli tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…

Rövanş maçında Kadıköy'de mücadele eden sarı-lacivertliler, 90 dakika sonunda rakibini 1-0 yenerek karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…

Mücadelenin uzatma dakikalarında Lille'in penaltı golü, Fenerbahçe'nin hayallerini suya düşürdü. Fransız ekibi, toplamda 3-2'lik skorla play-off turuna yükseldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…

TADIC YENİDEN KANATTA

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille maçında Jose Mourinho’yu ve tribünleri çılgına çevirdi! Kaleciden olay hareket…

Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi.

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