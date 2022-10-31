Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

KAHVE YOK, UYKU VAR

İrfan Can Kahveci dün attığı golden sonra soyadı ile klasikleşen kahve içme sevinci yerine NBA'de Golden State Warriors forması giyen basketbol yıldızı Stephen Curry'den alıntı yaptı. Curry'nin 'Night night' (iyi uykular) sevinciyle coşkusunu yaşadı. Arkadaşları da ona eşlik etti.