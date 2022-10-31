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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:13

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

Spor Toto Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Batshuayi (3 gol-bir asist), Valencia (1 gol-1 asist) ve İrfan Can'la (1 gol-1 asist) rakibi İstanbulspor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. İstanbulspor'un oyuncusu Topalli'nin 2 golü maça heyecan getirdi ama Kanarya'yı durduramadı. Belçikalı yıldız Batshuayi ise 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

Spor Toto Süper Lig'inde Fenerbahçe, rakibi İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederek en yakın takipçisi Adana Demirspor ile puan farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe bu sezon oynadığı 11 maçta tam 34 gol atarak 62 yıl önceki rekoruna ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

12 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son 29 Ağustos'ta Konyaspor'a 1-0 yenilen Jorge Jesus'un öğrencileri, sonrasında çıktığı 12 resmi maçta mağlubiyeti unuttu. Bu süreçte 9 galibiyet alırken 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İstanbulspor'u yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetine imza attı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

KAHVE YOK, UYKU VAR

İrfan Can Kahveci dün attığı golden sonra soyadı ile klasikleşen kahve içme sevinci yerine NBA'de Golden State Warriors forması giyen basketbol yıldızı Stephen Curry'den alıntı yaptı. Curry'nin 'Night night' (iyi uykular) sevinciyle coşkusunu yaşadı. Arkadaşları da ona eşlik etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

İRFAN CAN FÜZECİ

Emre'nin pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza alanının dışından sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli oyuncu, 11 kezle 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan isim oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 golünün 4'ünü ceza sahası dışından atan 'Füzeci İrfan' bu sezon Süper Lig'de 3'üncü, toplamda 6. golüne imza attı. Dün ayrıca Batshuayi'nin 2. golüne katkı veren isimdi. Avrupa'da 2 asisti olan Kahveci, ligde ilk kez bu katkıyı yaptı.

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