Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
09:13
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...
Spor Toto Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Batshuayi (3 gol-bir asist), Valencia (1 gol-1 asist) ve İrfan Can'la (1 gol-1 asist) rakibi İstanbulspor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. İstanbulspor'un oyuncusu Topalli'nin 2 golü maça heyecan getirdi ama Kanarya'yı durduramadı. Belçikalı yıldız Batshuayi ise 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...