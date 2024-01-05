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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 18:43

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ligde 44 puanla liderliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, sezonun ikinci yarısını İstanbulspor maçıyla açacak. Devre arası transfer döneminin de yaklaşmasıyla birlikte hareketli günler geçiren Kanarya'da Michy Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken Süper Lig devine imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, 44 puanla zirvede yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…

Sezon başında kadrosunu birçok dünya yıldızıyla güçlendiren Kanarya, İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…

Ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarını tatmin eden sarı-lacivertliler, son olarak Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…

Ligin ikinci yarısına İstanbulspor deplasmanında başlayacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…

Geçtiğimiz sezon takımın yıldızlarından birisi olan Michy Batshuayi, Edin Dzeko'nun transferi sonrası gözden düşmüştü.

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