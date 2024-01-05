Giriş Tarihi: 05.01.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
18:43
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ligde 44 puanla liderliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, sezonun ikinci yarısını İstanbulspor maçıyla açacak. Devre arası transfer döneminin de yaklaşmasıyla birlikte hareketli günler geçiren Kanarya'da Michy Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken Süper Lig devine imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…